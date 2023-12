Gifhorn. Beim Welat Cup geizen die zwölf Teams nicht mit Toren, im Finale setzt sich der TSC II im Neunmeterschießen gegen den Gastgeber durch.

Um ein Haar hätte Kreisligist SV Welat die Gifhorner Hallenfußball-Saison mit einer Titelverteidigung eröffnet. Der Ausrichter des Welat Cups spielte sich im Gifhorner Sportzentrum Süd ins Finale, musste sich aber da der Überraschungsmannschaft der Finalrunde, dem TSC Vahdet Braunschweig II, geschlagen geben. Den Bronzerang sicherte sich der SC cHAArisma, ein mit Landesliga- und Bezirksliga-Akteuren um Kästorfs Dimitrios Tsampasis gespicktes Team eines Sponsoren des Gastgebers.

Doch der Reihe nach: Große Überraschungen hatte es in der Vorrunde ebenso wenig gegeben wie Torarmut. Gleich 115 Treffer fielen in den 18 Begegnungen, was einem Schnitt von 6,4 Toren pro Partie entspricht. Das in diesem Zusammenhang erfolgreichste Team war der SC cHAARisma, der in Gruppe B mit einem Torverhältnis von 23:1 und der maximalen Ausbeute von neun Punkten in die K.o.-Phase einzog. In Gruppe A setzte sich der T.C. Gifhorn vor dem SV Welat durch, der spätere Turniersieger Vahdet II kam nur als bester Gruppendritter ins Viertelfinale. In Gruppe C gab sich Bezirksligist SV Reislingen-Neuhaus keine Blöße.

Wer diese Mannschaft schlägt, hat es auch verdient, das Turnier zu gewinnen – obwohl wir im Finale klar die bessere Mannschaft waren. Ramazan Karakas

Vahdet II wirft vor dem Finale zwei Favoriten aus dem Turnier

Im Viertelfinale sollten die Braunschweiger dann für die erste Überraschung sorgen. Sie bezwangen die Reislinger mit 3:1. Außerdem in die Vorschlussrunde schafften es cHAARisma (9:0 gegen den T.C. Gifhorn II), Takva Peine (1:0 gegen den T.C. Gifhorn) und eben Welat durch das 4:1 gegen den FC Türk Gücü Helmstedt II. Es folgten zwei enge Halbfinalduelle. Vahdets Reserve wurde dank eines 4:3 gegen cHAARisma endgültig zum Favoritenschreck, Gastgeber Welat folgte dank eines 4:3 gegen Takva Peine ins Finale.

Der TSC Vahdet Braunschweig II marschierte als Außenseiter zum Turniersieg beim Welat Cup. © Verein | SV Welat

Das sollte das Team aus der Löwenstadt mit 3:2 nach Neunmeterschießen für sich entscheiden. „Die Überraschung war, dass es cHAARisma nicht ins Finale geschafft hat“, betonte Welats Trainer Ramazan Karakas. „Wer diese Mannschaft schlägt, hat es auch verdient, das Turnier zu gewinnen – obwohl wir im Finale klar die bessere Mannschaft waren. Glückwunsch an Vahdet“, fügte Karakas an.

Aus Organisatoren-Sicht gab es jedenfalls Grund zur Zufriedenheit. „Es war im Großen und Ganzen ein super Turnier“, unterstrich Karakas. „Ein großer Dank geht an alle Vereine, die teilgenommen haben, die Schiedsrichter, an unsere Helfer und natürlich die zahlreichen Zuschauer. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.“