Jembke. Die „Litte Jaguars“ feiern in Wolfsburg einen Titelgewinn. Auch die „Black Jags“ und die „Jaguars Eclipse“ mit vorderen Platzierungen.

In vielen Sportarten kehrt aktuell etwas Ruhe ein. Nicht so im Cheerleading: Die Teams des SV Jembke haben nun ihre Saison eröffnet – und wie. Im Congresspark Wolfsburg standen die Landesmeisterschaften an, die besten Teams aus ganz Niedersachsen waren mit von der Partie.