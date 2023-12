Gifhorn. Der TTC Schwarz-Rot belegt nach der Hinrunde Platz 2 in der Landesliga. Der Zug zum direkten Aufstieg scheint abgefahren zu sein.

In der vergangenen Saison verpasste Tischtennis-Landesligist TTC Schwarz-Rot Gifhorn in der Aufstiegsrelegation den Sprung in die Verbandsliga. Der soll nun gelingen – doch die Meisterschaft und somit das direkte Ticket scheint an Neuling TSV Schöppenstedt vergeben zu sein. Andererseits: Die Chance, es erneut in die Relegation zu schaffen und es diesmal besser zu machen, ist in jedem Fall da. Die Gifhorner überwintern nach acht Siegen und zwei Niederlagen auf Platz 2. Eben der würde den Umweg in Richtung Verbandsliga ermöglichen.