Wolfenbüttel. Der MTV muss bei einem stark aufspielenden BV Germania Wolfenbüttel etwas zittern, holt aber genau den Punkt, den es braucht.

Ein Schaulaufen war es gewiss nicht, doch am Ende hat es gereicht: Die C-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn haben sich am letzten Landesliga-Spieltag der Vorrunde für die Niedersachsenliga qualifiziert. Die Schwarz-Gelben brauchten einen Punkt – und eben den haben sie beim BV Germania Wolfenbüttel auch geholt. Nach 70 Minuten stand ein 1:1 (0:1) zu Buche. „Ich hätte es mir ein bisschen einfacher gewünscht, aber am Ende haben wir es gepackt“, atmete MTV-Trainer Gennaro Acunzo einmal tief durch.

„Die Wolfenbütteler haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und waren in der ersten Viertelstunde stärker als wir“, musste Acunzo anerkennen. Die Gastgeber gingen früh in Führung, in der Folge ließen beide Teams Chancen aus. „Wir haben zur zweiten Halbzeit von einer Dreier- auf eine Viererkette umgestellt und haben dann sehr stark gespielt“, lobte Gifhorns Trainer. Seine Elf vergab etliche Möglichkeiten, ehe Bennet Busch das erlösende 1:1 besorgte.

Tore: 1:0 Gärtner (9.), 1:1 Busch (57.).

tim