Rothemühle. Der Aufsteiger muss im Laufe der Hinrunde auf etliche Leistungsträger verzichten. Somit geht es nur noch um den Klassenerhalt.

Jan Schulze und Lars Körner-Konsierke hatten es in ihrem ersten halben Jahr als Trainerduo des FC Schwülper alles andere als leicht. Immer wieder mussten die Coaches des Aufsteigers in der Fußball-Bezirksliga aufgrund von Verletzungen und teils auch Sperren umbauen. So kamen für die Papenteicher in den ersten 15 Spielen gleich 47 (!) Spieler zum Einsatz – eine rekordverdächtige Zahl. Die gute Nachricht: Trotz dieses Personalkarussells belegt der Neuling über die Winterpause einen Nichtabstiegsplatz.