Gifhorn. Die Qualität der Eyßelheider ist unbestritten, die Saison verläuft aber in Wellen. Trainer Mario Petry bleibt über den Sommer hinaus.

Im Vergleich zur Vorsaison ist den Bezirksliga-Fußballern der SV Gifhorn ein großer Schritt nach vorne gelungen. Nach Tabellenplatz 11 sind die Eyßelheider nun auf Rang 4 zu finden. „Von daher haben wir uns in die richtige Richtung entwickelt“, unterstreicht Mario Petry, der seit Sommer Trainer der SVG ist. Mit Blick auf die zahlreichen hochveranlagten Neuzugänge – viele davon hatten in der vergangenen Saison noch für den MTV Gifhorn in der Oberliga gespielt – hält Petry aber auch fest: „Wenn man sieht, wie viel Qualität wir dazubekommen haben, hätte ich gern mehr Punkte.“