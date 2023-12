Gifhorn. Die Schwarz-Gelben brauchen am Mittwochabend beim BV Germania Wolfenbüttel einen Punkt. Coach Gennaro Acunzo ist zuversichtlich.

Die gute Nachricht zuerst: Die C-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn haben die Qualifikation für die Niedersachsenliga in der eigenen Hand. Die letzte Partie auf dem Weg dorthin beim BV Germania Wolfenbüttel kann aller Wahrscheinlichkeit nach über die Bühne gehen. „Laut Wolfenbüttel spielen wir auf jeden Fall“, unterstreicht MTV-Trainer Gennaro Acunzo. Am Mittwochabend (18.30 Uhr) brauchen die Schwarz-Gelben einen Punkt, um ihr Startrecht in der Niedersachsenliga sicher zu haben.