Gifhorn. Der Cup der Besten feiert nach dreijähriger Pause endlich sein Comeback. Wie gewohnt kämpfen zwölf Teams in Gifhorn um den Titel.

Für die Freunde des Fußballs im Landkreis Gifhorn war der Cup der Besten ein fester Bestandteil ihres Terminkalenders. Der 27. Dezember, an dem das beliebte Hallenfußball-Turnier in jedem Jahr stattfand, wurde für viele eben aus diesem Grund zum „dritten Weihnachtsfeiertag“, ehe die Corona-Pandemie auch den Cup der Besten ausbremste. Nach drei Jahren Pause feiert das durch den MTV Gamsen ausgerichtete Event nun aber endlich sein Comeback – und das wie gewohnt am 27. Dezember im Gifhorner Sportzentrum Süd. Mit dabei sind drei Landesligisten, fünf Bezirksligisten und vier vermeintliche Außenseiter aus der Kreisliga.