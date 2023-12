Gifhorn. Die Landesliga-Frauen der Mühlenstädter fahren trotz personeller Schwierigkeiten Siege gegen Königslutter und Westercelle ein.

„Wir haben jetzt zehn Punkte Vorsprung auf den VfL Uetze. Das war ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viel passiert“, frohlockte Werner Metz. Der Trainer der Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn hatte allen Grund zur Zufriedenheit, nachdem seine Mannschaft gegen die TSG Königslutter (3:1) und den VfL Westercelle (3:2) fünf Punkte in kürzester Zeit eingefahren hatte.

Stefanie Diederich war bereits die dritte Zuspielerin, die die Schwarz-Gelben in der laufenden Saison bringen mussten, außerdem war mit Jarla Pröve eine Rückkehrerin gleich mit von der Partie. „Die Mannschaft hat es klasse gemeistert. Wir können zu 100 Prozent zufrieden sein“, stellte Metz klar. „Wenn ich sehe, was sie in minimaler Besetzung leisten kann, mache ich mir keine Sorgen.“

Nach einem Fehlstart legt Gifhorn so richtig los

MTV Gifhorn – TSG Königslutter 3:1 (21:25, 25:8, 25:22, 25:17). „Im ersten Satz haben wir viel zu viele Fehler gemacht, speziell im Angriff“, haderte Metz mit dem Auftakt seiner Schützlinge. „Es war aber klar, dass wir besser im Spiel sein würden, wenn wir es schaffen, diese Fehler zu reduzieren. Das ist gelungen.“ Und wie: Im zweiten Durchgang gaben die Gastgeberinnen nur acht Punkte ab, großen Anteil am deutlichen Satzgewinn hatte eine Aufschlagserie von Franziska Thies. „Sie hat bei 7:4 angefangen und bei 19:4 ihren letzten Aufschlag gemacht“, unterstrich Gifhorns Trainer.

„Uns war aber klar, dass die TSG danach wieder ein anderes Gesicht zeigen wird“, sagte Metz. Der MTV führte früh komfortabel mit 8:2, wenig später stand es allerdings 11:11. Schwarz-Gelb behielt allerdings die Oberhand und machte mit einem 25:17 im vierten Satz alles klar. „Wir waren nach dem ersten Satz viel sicherer und konstanter. Es war absolut verdient, dass wir gewonnen haben“, resümierte der Coach.

Im Entscheidungssatz dominiert der MTV von Beginn an

MTV Gifhorn – VfL Westercelle 3:2 (25:21, 17:25, 23:25, 25:23, 15:7). Abgesehen vom zweiten Durchgang, der recht deutlich an die Gäste ging, bewegten sich beide Teams in den ersten vier Sätzen auf Augenhöhe. „Das Niveau war richtig gut“, bekräftigte Metz. „Westercelle hat über weite Strecken sehr gut angegriffen, unsere Annahme hat aber gute Arbeit geleistet.“ So ging es fast schon zwangsläufig in den entscheidenden Durchgang.

„Den haben wir von Anfang an dominiert, es war ein toller Satz von uns. Wir haben kaum Fehler gemacht und waren sehr konzentriert“, lobte Metz, der mit Blick auf die angespannte Personalsituation anfügte: „Das ist der Mannschaft sehr hoch anzurechnen, es war immerhin schon unser neunter Satz mit diesem kleinen Kader.“

MTV: Pröve, Thies, Gawlak, Rohlfs, Lauterbach, Diederich, Sülz, Baaske.