Gifhorn. Der Zweitliga-Aufsteiger kassiert im Westen der Republik zwei Niederlagen – am Samstag ein 0:7 in Köln, am Sonntag ein 2:5 in Beuel.

Diese Reise in den Westen der Republik hat sich nicht gelohnt für den BV Gifhorn. Der Badminton-Zweitligist musste innerhalb von etwa 24 Stunden zwei Niederlagen einstecken und blieb jeweils ohne Punktgewinn. Beim 1. CfB Köln setzte es für den Aufsteiger ein 0:7, tags darauf beim 1. BC Beuel II machte sich die Rückkehr des zuvor wegen eines Länderspiel-Einsatzes verhinderten Callum Smith positiv bemerkbar. Doch mehr als das 2:5 war nicht drin für die Gifhorner, die daher mit acht Punkten und auf einem Abstiegsplatz überwintern.

Das 0:7 ist deutlicher als die Kräfteverhältnisse

Am Samstag um 10.30 Uhr hatte sich der BV-Tross auf den Weg nach Köln gemacht. „Wir waren gute zwei Stunden vor Spielbeginn da. Die muss man auch einplanen, falls man mal eine Stunde Stau hat“, berichtete Spieler Yannik Völkering. Ein gutes Aufwärmen sei ebenso wichtig wie die richtige Ernährung. Doch auch diese Faktoren verhalfen dem Gast in der Domstadt nicht zu einem Matchgewinn. Dabei war er nicht so weit weg, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Martina Nöst verlor das Dameneinzel erst im Entscheidungssatz, das Mixed, bestehend aus Yannik und Maren Völkering, musste sich nach einem gewonnen ersten Durchgang dreimal in der Verlängerung geschlagen geben.

„Wir hatten Pech mit vielen Netzrollern gegen uns“, seufzte Yannik Völkering. Dem Neuling sei es in einigen Matches nicht gelungen, „es bis zum Ende durchzuziehen“. Auch die lange Anreise könnte eine Rolle gespielt haben. „Vielleicht waren wir ein bisschen kaputt“, räumte der Gifhorner ein. Hinzu kam, dass die Kölner mit ihrem belgischen Topspieler Marijn Put aufwarten konnten, während der BV wegen der Länderspiele auf die Schotten Smith und Rachel Andrew verzichten musste. Und doch „hätten wir ein 3:4“, so Yannik Völkering über einen möglichen Punktgewinn, „mitnehmen können“.

Gifhorner gewinnen ein Doppel und ein Einzel, aber sonst keinen Satz

An der Seite von Smith gelang Yannik Völkering in Beuel der erste Matchgewinn des Wochenendes. Das Duo des Tabellenvorletzten setzte sich in einem hart umkämpften ersten Herrendoppel mit 15:13 im fünften Satz durch. Das war allerdings auch „nur“ der Punkt zum 1:2, weil Nöst/Maren Völkering im Damendoppel sowie Holger Herbst/Marvin Schmidt im zweiten Herrendoppel in drei Durchgängen den Kürzeren gezogen hatten.

Abgesehen von Smith, der das erste Herreneinzel glatt in drei Sätzen für sich entschied, war dem Gast kein gewonnener Durchgang mehr vergönnt. „Ich hatte wegen meines verstauchten Fußes erst am Montag wieder trainiert. Die fünf Sätze im Doppel waren anstrengend, das habe ich im Mixed auch gemerkt“, gab Yannik Völkering mit Blick auf die Niederlage an der Seite von Maren Völkering zu.

So stand mit einem 2:5 die zweite Niederlage des Wochenendes. „Wir müssen schauen, dass wir gut ins neue Jahr starten und uns wieder herankämpfen“, gab Yannik Völkering vor. Der Rückstand auf den Gladbecker FC, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, beträgt zwei Punkte. „Wir müssen mit Gladbeck Schritt halten“, forderte Völkering.