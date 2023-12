Gifhorn. Bernd und Sabine Grußendorf vom TSC Gifhorn räumen in Schleswig ab, Fritz und Barbara Dunken dürfen sich über Silber freuen.

Mit Bernd und Sabine Grußendorf sowie Fritz und Barbara Dunken reisten zwei Tanzpaare des TSC Gifhorn in den hohen Norden. Der TC Grün-Gold Schleswig richtete zum sechsten Mal den Schleipokal aus, der diverse Wettbewerbe bot. Die Erstgenannten nahmen gleich drei Medaillen mit auf die weite Heimreise.

Die Grußendorfs waren in drei Konkurrenzen mit von der Partie. In ihrer Leistungs- und Altersklasse der Masters B III duellierten sie sich mit sechs weiteren Paaren, die die Gifhorner allesamt hinter sich ließen. Die erste Goldmedaille war unter Dach und Fach, doch damit nicht genug. In der jüngeren Leistungsklasse Masters B II ertanzten sie sich Silber. Als Sieger der Masters B III hatte das TSC-Duo zudem die Startberechtigung für die höhere Leistungsklasse A III erworben. Dank dreier gewonnener Tänze wurde es zum zweiten Mal Gold für Bernd und Sabine Grußendorf.

Die Dunkens holen Silber, zum Abschluss gibt‘s den Adventsball

Auch Fritz und Barbara Dunken waren erfolgreich. In der Klasse Masters A IV lieferten sich die Mühlenstädter ein spannendes Rennen mit einem Tanzpaar aus Itzehoe, das am Ende mit gerade einmal einer Wertung die Nase vorn haben sollte. Die Dunkens hatten aufgrund der Silbermedaille aber dennoch einen Grund zur Freude.

Zum Abschluss der Turniertage stand noch der traditionelle Schleswiger Adventsball des TC Grün-Gold statt – ein würdiger Abschluss, den die Gifhorner Paare nutzen konnten, um ihre errungenen Erfolge auch gebührend zu feiern.

r./tim