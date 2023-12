Gifhorn. Die zweite Mannschaft der SG Gifhorn-Nienburg startet am Wochenende in Berlin in die Rückrunde.

Die Erste spielt rückwärts, die Zweite fängt von vorne an … Badminton-Oberligist SG Gifhorn/Nienburg II beginnt die Rückrunde wie die Hinserie – mit dem Tempelhof-Doppelpack. Allerdings muss der Spitzenreiter diesmal im Berliner Stadtteil ran – am Samstag (16 Uhr) beim neuen Schlusslicht SG Tempelhof/Friedenau, am Sonntag (10 Uhr) beim Tabellendritten TSV Tempelhof-Mariendorf.