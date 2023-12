Gifhorn. Das Gifhorner Duo darf sich mit Erst- und Zweitligisten messen. Für das Team des RSV Löwe geht es nach zwei Siegen bis ins Halbfinale.

Der „Große Taube-Preis“ ist ein Turnier im 2er-Radball, das sehr gut besetzt ist. In diesem Jahr waren sechs Teams aus der 1. oder 2. Bundesliga mit dabei, komplettiert wurde das Teilnehmerfeld mit zwei Oberligisten. Einen davon stellte der RSV Löwe Gifhorn, Christian Kramer und Corvin Rowold machten dabei in Hannover durchaus eine gute Figur.

Gleich zum Auftakt setzten die Mühlenstädter ein echtes Ausrufezeichen. Kramer und Rowold schlugen den zweiten Oberligisten aus Iserlohn (Nordrhein-Westfalen) deutlich mit 8:1. Im zweiten Spiel gegen den späteren Sieger Sangerhausen war indes nichts zu holen, die Gifhorner verloren mit 0:5. Drei Konter des Gegners hatten schnell zu einem 0:3-Rückstand geführt. Kramer und Rowold lernten aus ihren Fehlern und ließen gegen die Leipziger Vertretung aus der 1. Bundesliga deutlich weniger zu. So stand es lange 1:1, dann erzielte Kramer kurz vor dem Ende den umjubelten Siegtreffer.

Mit seinem Treffer kurz vor Schluss sorgte Christian Kramer (im Bild) für den zweiten Gruppensieg der Gifhorner. © Verein | Privat

Damit waren die Gifhorner für das Halbfinale qualifiziert. Dort durfte sich das hiesige Duo mit Schiefbahn (Nordrhein-Westfalen) messen und bot in Durchgang 1 exzellent Paroli. Mit einem 1:1 ging es in den zweiten Durchgang, dann zog der Favorit davon und gewann mit 4:1. Im Spiel um Bronze ging es gegen den Zweitligisten Tollwitz. Wieder stand es zur Pause unentschieden (2:2), wieder zogen die Gifhorner – diesmal durch zwei Konter in den Schlussminuten – den Kürzeren (2:4).

Mit ihren Leistungen und dem vierten Rang bei einem solch hochkarätigen Turnier dürften Christian Kramer und Corvin Rowold aber trotzdem mehr als zufrieden sein.

r./tim