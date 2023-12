Isenbüttel. Sechs Medaillen gehen an den MTV. Alexander Busse, Sönke Gerhardt und Tim Pfeiffer sind im Kreis Osnabrück nicht zu bezwingen.

Das frühe Aufstehen, die lange Reise nach Hollage in den Landkreis Osnabrück – der Aufwand, den die Judoka des MTV Isenbüttel betrieben, hat sich gelohnt. Sie räumten unter etwa 200 Sportlerinnen und Sportlerinnen beim 14. Pokalturnier des Gastgebers gleich sechs Medaillen ab und machten sich zufrieden auf ihren (weiten) Weg in Richtung Heimat.

Bereits um 5.45 Uhr hatten sich die Hehlenrieder auf den Weg nach Hollage gemacht. Den Anfang machten die Athletinnen und Athleten der Altersklasse U15. Der Neu-Isenbütteler Alexander Busse gewann alle seine vier Kämpfe vorzeitig und durfte sich über einen souveränen Titelgewinn freuen. Tomekk-Leonidas Stephani erwischte ebenfalls einen guten Start und kämpfte sich durch zwei kräftezehrende Duelle ins Halbfinale. Dort musste er sich dem späteren Sieger Oma Duisenbin (PSV Herford) geschlagen geben, den Bronzekampf entschied Stephani nach weniger als einer Minute aber für sich. Marvin Stefanski sammelte in der 32-Kilogramm-Klasse wichtige Erfahrungen, der Sprung aufs Treppchen blieb ihm verwehrt.

Gerhardt und Hornivius dominieren in der U18

In der U18 war Sönke Gerhardt (Gewichtsklasse bis 73 kg) ebenso erfolgreich wie Busse zuvor. Auch er trat hochkonzentriert an und jubelte jeweils vorzeitig. „Stark, mit welcher Ruhe und Souveränität der Bursche in den Kämpfen aufgetreten ist. Sönke hat von Anfang an keine Zweifel aufkommen lassen, wer die Klasse für sich entscheiden wird“, bilanzierte Trainer Christopher Nomigkeit zufrieden. Ebenfalls überzeugend war Jonas Hornivius in der gleichen Gewichtsklasse unterwegs, er musste nur den Punkt gegen Trainingspartner Gerhardt abgeben und sicherte sich Silber.

Die Isenbütteler U18-Athleten (von links) Jonas Hornivius, Tim Pfeiffer und Sönke Gerhardt zeigten in Hollage starke Leistungen. © Verein | MTV Isenbüttel

Tim Pfeiffer sprang in der stark besetzten Klasse bis 66 kg auf dem Treppchen nach ganz oben. „Tim ist brutal gut am Boden und hat alle Kämpfe souverän nach Hause gefahren“, lobte Nomigkeit. Vor allem im Halbfinale gegen den Hallenser Till Emil Rothmann hatte sich der Isenbütteler nicht aus der Ruhe bringen lassen und den Kampf nach gut zwei Minuten durch seine Spezialtechnik „Sankaku“ („Dreieckshalte“) für sich entschieden. Im Finale rang er den Niederländer Max Rusthoven vom Judoteam Groningen nieder. Arjen Fau schnupperte in der 60-kg-Klasse nach langer Zeit wieder einmal etwas Wettkampfluft.

Lia Voigt, einzige Sportlerin des MTV, behauptete sich gegen eine teils ältere und damit auch erfahrenere Konkurrenz. Sie durfte sich in ihrem letzten Jahr in der Altersklasse U13 über Bronze freuen und machte damit das starke Gesamtergebnis des MTV Isenbüttel perfekt.

r./tim