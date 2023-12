Gifhorn. Bezirksliga-Frauen des VfR in Aufstiegsrunde dabei, Isenbüttel/Meine und Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen müssen in die Abstiegsrunde.

Noch sind nicht alle Partien der Vorrunde absolviert, die wichtigsten Fragen aus Sicht der Gifhorner Vertreter sind in der Fußball-Bezirksliga der Frauen aber beantwortet. Für den VfR Wilsche-Neubokel geht es in der vor der Saison gegründeten Staffel Nord/Mitte in die Aufstiegsrunde, die SG Isenbüttel/Meine und die FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen finden sich in der Abstiegsrunde wieder. Dort dürften beide Teams aber gute Karten haben, den Klassenerhalt zu schaffen.