Gifhorn. Der MTV hat gleich zwei Tabellennachbarn zu Gast und die große Chance, sich fast schon jeglicher Abstiegssorgen zu entledigen.

Überspitzt formuliert könnte sich am Wochenende entschieden, wohin die Reise in dieser Saison geht. Die Volleyballerinnen des MTV Gifhorn haben nach fünf Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Nun kommt es für den Tabellenfünften der Landesliga am Samstag zu zwei vermeintlichen Duellen auf Augenhöhe. Ab 15 Uhr haben es die Schwarz-Gelben mit dem Vierten TSG Königslutter zu tun, im Anschluss geht es gegen den Sechsten VfL Westercelle. Auch für die beiden Gegner der Mühlenstädterinnen dürfte dieser Spieltag also eine Menge Brisanz mitbringen.