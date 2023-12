Gifhorn. Der Spitzenreiter gewinnt beim BSV verdient und schließlich auch ungefährdet mit 84:67. Nun wartet der Liga-Gipfel in Wolfenbüttel.

Im zweiten Viertel der Partie beim Bovender SV haben die Landesliga-Basketballer des MTV Gifhorn die Weichen auf Sieg gestellt. So führte der Spitzenreiter beim Team aus der unteren Tabellenhälfte mit 35:26, nach dem Schlussabschnitt stand ein verdienter 84:67 (11:13, 24:13, 27:24, 22:17)-Erfolg für die vor der Saison hochkarätig verstärkten Mühlenstädter.

Ein Start-Ziel-Sieg war es allerdings nicht für die Gäste. „Wir hatten durch unseren 2,10-Meter-Riesen Tim Altenbeck defensiv alles unter Kontrolle, aber offensiv wollten die Würfe noch nicht fallen“, schilderte Gifhorns Teamsprecher Frank Bühren. Nach acht Minuten führte der MTV mit 8:4, mit drei Dreiern brachte Bovendens Jan Walter die Gastgeber zum Ende des ersten Viertels mit 13:11 in Führung.

David Rosemeyer führt den MTV Gifhorn zur Pausenführung

Jens Wowra, Trainer des Spitzenreiters, mahnte in der folgenden kurzen Pause zur Ruhe – mit Erfolg. Vor allem David Rosemeyer zeigte sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eine starke Leistung, er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Favorit mit einer 35:26-Führung in die Halbzeit ging.

„Die Bovender sind motiviert aus der Kabine gekommen und durch drei Dreier in kurzer Zeit gefährlich nahe gekommen“, räumte Bühren ein, die Hausherren verkürzten in dieser Phase auf 41:44. Wowra nahm eine Auszeit und stellte auf eine Zonenverteidigung um. „Damit ist der Gegner nicht zurechtgekommen. So haben wir, angeführt von Patrick Iffland und Philipp Krüger, den Vorsprung auf 62:50 ausgebaut“, frohlockte der Teamsprecher des Tabellenführers.

„Im letzten Viertel war es dann mit 21 Freiwürfen ein Schlagabtausch an der Linie“, erklärte Bühren. „Wir haben es kontrolliert zu Ende gespielt und verdient gewonnen“, bilanzierte er. Am kommenden Sonntag wartet ab 17 Uhr das absolute Spitzenspiel: Dann sind die Gifhorner beim MTV/BG Wolfenbüttel II zu Gast – beide Teams haben die Maximalausbeute an Punkten vorzuweisen...

r./tim