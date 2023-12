Gifhorn. Der MTV-Nachwuchs muss noch ein Spiel absolvieren und hoffen, dass diese Begegnung bei Germania Wolfenbüttel über die Bühne geht.

Am vergangenen Wochenende ruhte im Fußball-Bezirk nach einer Generalabsage der Ball. Die Ausnahme bildete die C-Jugend-Landesliga, in der noch bis zur Winterpause die zwei Aufsteiger in die Niedersachsenliga ermittelt werden müssen. Gute Aussichten auf diesen Sprung hat der MTV Gifhorn. Doch die Lage ist weiterhin alles andere als einfach – schließlich haben die Schwarz-Gelben keinen Einfluss darauf, ob ihr letztes Spiel beim BV Germania Wolfenbüttel am 13. Dezember stattfindet.