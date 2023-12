Gifhorn. Der TTC Schwarz-Rot verliert in Bovenden, feiert nur wenige Stunden später in Geismar aber einen wichtigen Sieg und bleibt Zweiter.

Mit einem Sieg, aber auch einer Niederlage im Gepäck machte sich der TTC Schwarz-Rot Gifhorn auf den langen Heimweg aus Geismar. Der Tabellenzweite hatte am Morgen beim Bovender SV mit 6:9 verloren, dann aber beim TTV Geismar mit 9:6 gewonnen. Damit verteidigten die Mühlenstädter in den Duellen mit zwei direkten Konkurrenten ihren Platz im Klassement der Tischtennis-Landesliga.

Bovender SV – TTC Schwarz-Rot Gifhorn 9:6. Während Yannis Horstmann und Florian Jung im Doppel siegreich waren, mussten sich die Gifhorner Paarungen Jens Klingspon/Davide Manca und Thorsten Jung/Alexander Röhrig-Bartel geschlagen geben. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir unser Doppel verlieren“, räumte Spitzenspieler Klingspon ein. Nachdem Horstmann und Klingspon den Gast durch Erfolge im oberen Paarkreuz in Führung gebracht hatten, wurde es bitter: Manca verletzte sich am Oberschenkel. „Er hat dann aufgegeben. Auch das zweite Einzel war, ohne sich bewegen zu können, nicht so leicht“, seufzte Klingspon.

Nach der ersten Einzelrunde führten die Hausherren mit 6:3. Es gelang den Schwarz-Roten nicht, noch einmal zurückzukommen. „Es war ein bisschen ärgerlich, dass Davides Verletzung gleich im ersten Einzel passiert ist. Sonst hätten wir vielleicht ein Unentschieden retten können“, vermutete Gifhorns Nummer 1.

TTV Geismar – TTC Schwarz-Rot Gifhorn 6:9. Und der Tag für die Nummer 4 der Mühlenstädter war noch nicht beendet. Auch gegen Geismar musste Manca noch einmal im Doppel und zweimal im Einzel ran. Es gelang ihm nicht, Punkte beizusteuern – doch seine Teamkollegen lieferten. „Wir sind gut gestartet, es lief rund. Wir haben 7:2 geführt“, unterstrich Klingspon. Durch zwei Erfolge im oberen Paarkreuz witterte der TTV noch mal Morgenluft, doch Gifhorn ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

„Es war als Mannschaftsleistung deutlich besser“, betonte Klingspon. Die Chancen, Primus TSV Schöppenstedt noch abzufangen, sind aber gesunken. „Der TSV ist zu weit weg und wird wahrscheinlich ungefährdet Meister. Für uns heißt es, um Platz 2 zu kämpfen.“