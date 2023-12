Gifhorn. Die Verbandsliga-Männer des MTV Gifhorn sind gegen Vallstedt Vechelde II chancenlos, ringen dann aber den VfL Wolfsburg nieder.

Es waren zwei grundverschiedene Partien, und am Ende holten die Verbandsliga-Volleyballer des MTV Gifhorn am Heimspieltag das Maximum heraus. Nach einer 0:3-Pleite gegen den neuen Spitzenreiter Vallstedt Vechelde Vikings II kämpfte sich der Aufsteiger in die Partie gegen den VfL Wolfsburg und rang die Autostädter mit 3:2 nieder. Somit blieben immerhin zwei Punkte in der Mühlenstadt. „Nüchtern betrachtet war im ersten Spiel nichts zu holen“, musste MTV-Trainer Werner Metz eingestehen. „Der Sieg im zweiten war sehr wichtig. Mit den zwei Punkten können wir sehr zufrieden sein.“

MTV Gifhorn – Vallstedt Vechelde Vikings II 0:3 (18:25, 9:25, 12:25). Der Start gelang dem krassen Außenseiter. „Wir haben im ersten Satz gut mitgehalten, den haben wir lange offen gestalten können. Wir haben mutig angegriffen und hatten eine gute Annahme“, hob Metz hervor. Dennoch ging Durchgang 1 mit 25:18 an die Gäste, die in der Folge nichts mehr anbrennen ließen und im zweiten Satz schnell mit 9:1 in Führung gingen.

Für Dennis Moor (in Gelb) und die Gifhorner war gegen die Vikings-Reserve vor allem ab Satz 2 nichts zu holen. © regios24 | Sebastian Priebe

„Die Vikings haben den Druck über drei Sätze hochgehalten und hatten kaum Schwächen in der Annahme. Die Qualität hat sich durchgesetzt“, stellte Metz fest. „Das muss man neidlos anerkennen. Man hat auch gemerkt, dass die Jungs nicht mehr dran geglaubt haben“, räumte der Gifhorner Trainer ein.

MTV Gifhorn – VfL Wolfsburg 3:2 (22:25, 27:25, 25:15, 12:25, 15:12). Das Duell mit dem VfL war wesentlich ausgeglichener, die Sätze 3 und 4 waren wiederum sehr deutlich. „Es war vom Verlauf her sehr wechselhaft. Unter dem Strich sind sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnet, beide Teams hatten ihre Phasen“, fasste Metz zusammen. Nach einem verlorenen ersten Durchgang sicherten sich die Schwarz-Gelben den wichtigen zweiten Satz mit 27:25 und gingen dank eines 25:15 in Führung. In Durchgang 4 war allerdings nichts zu holen für die Hausherren.

„Sehr happy“ war Schwarz-Gelb um Trainer Werner Metz (rechts) mit den zwei Punkten aus dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg. © Verein | Lena Hilbl

Im entscheidenden Satz führten die Gifhorner zunächst knapp, sahen sich dann aber einem 8:10 gegenüber. „Mit einem etwas anderen Verlauf können wir das Spiel auch verlieren. Wir haben aber in den letzten Punkten keine Fehler mehr gemacht“, lobte der Coach des MTV. „Es war ein ausgeglichenes und schönes Spiel. Beide Mannschaften haben alles rausgehauen und sich über fünf Sätze einen Fight geliefert“, resümierte Metz, der betonte: „Wir sind sehr happy, dass wir zwei Punkte geholt haben.“

MTV: Carollo, Fischer, Bolger, Wichmann, Moor, Andresen, Lauterbach, Stark, Schuster.