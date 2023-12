Gifhorn. An der Seite der Lokalmatadorin Martina Richter-Elsche ist die Spielerin des MTV Gifhorn nicht zu stoppen. Im Mixed reicht‘s zu Rang 4.

Mehr als 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Europa sowie Indien und den USA gingen bei den Köln Pickleball Open 2023 an den Start, mit Sandra Behne und Ingo Krüger vertraten zwei Akteure des MTV Gifhorn die Farben Schwarz und Gelb. Für Behne endete das Turnier im Damendoppel sogar mit einer Goldmedaille...

Sie startete in der Altersklasse 50+ gemeinsam mit Martina Richter-Elsche aus Köln. In der Vorrunde reichte es zu Platz 2 und damit zum Einzug ins Finale. Dort kam es zum Wiedersehen mit Sabine Frenzen (Langenfeld) und Maren Böning (Neuss) – in der Vorrunde hatte sich die Kombination aus Gifhorn und Köln den Gruppensiegerinnen mit 2:11 geschlagen geben müssen. Diesmal lief es jedoch anders, und in einer Partie auf Augenhöhe behielten Behne und Richter-Elsche die Nerven. Nach einem hart erkämpften und durch Nervenstärke verdienten 11:10, 11:10 durften sie sich über den Titelgewinn freuen.

Tags darauf ging Behne mit ihrem Vereinskameraden Krüger im Mixed der Altersklasse 50+ an den Start. Nach Platz 2 in der Vorrunde und einem weiteren Erfolg stand das MTV-Duo im Halbfinale. Dann setzte es allerdings zwei Niederlagen, somit reichte es doch nur zum undankbaren vierten Platz. Krüger hatte es am Tag zuvor im Herrendoppel an der Seite von Uwe Hesse aus Nordrhein-Westfalen in der gleichen Altersklasse nicht bis ins Halbfinale geschafft.

