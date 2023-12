Gifhorn. Das Aushängeschild des BC Gifhorn verliert bei den deutschen Meisterschaften im Finale. Der Coach ist sauer auf Ausrichter Schwerin.

Zum zweiten Mal nacheinander im Finale, zum zweiten Mal nacheinander am Ende doch nicht Meister: Nick Bier vom BC Gifhorn ist in Schwein deutscher Vizemeister im Weltergewicht bis 67 Kilogramm geworden. Nach zwei gewonnenen Kämpfen musste sich das Aushängeschild aus der Mühlenstadt ein weiteres Mal dem Lokalmatador Yaroslav Samofalov mit 1:4 nach Punkten geschlagen geben. „Nick hätte nur durch einen K.o. gewinnen können“, merkte Trainer Vitali Boot vielsagend an. Der Coach der Gifhorner war mächtig aufgebracht...

Doch der Reihe nach: Bier bekam es zum Auftakt mit Abdelkader Selmi aus Hessen zu tun, dem amtierenden deutschen Meister in der Altersklasse U22. Etwas überraschend wurde das Duell zu einer klaren Angelegenheit. „Nick hat sehr souverän gewonnen, das war total eindeutig“, hob Boot hervor. Seinen Halbfinalgegner Simon Rieth (Mecklenburg-Vorpommern) kannte der Gifhorner bereits, Rieth war unter anderem schon einmal beim Dinner-Boxen zu Gast. „Es war ein technisch guter Kampf“, fand Boot, dessen Schützling mit dem zweiten 5:0 den Finaleinzug unter Dach und Fach brachte.

Boot verweist auf die Worte des großen Ulli Wegner

Somit kam es zur Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen Bier und Samofalov. „Nick ist gleich nach vorne marschiert und war der bestimmende Mann“, stellte der Trainer des BCG klar. Dessen Gegner wiederum habe passiv agiert. „Vielleicht hatte er Angst vor einem K.o.“, spekulierte Boot. Der blieb aus, stattdessen wurde Samofalov nach Punkten zum Sieger erklärt, was Boot überhaupt nicht schmeckte. „Es war ein klassischer Bundesliga-Heimvorteil. Selbst die Box-Ikone Ulli Wegner hat gesagt, dass Nick für ihn gewonnen hat. Und dem kann man schon glauben“, wetterte Boot. Er fügte an: „Nach Schwerin fahren wir nicht mehr.“

Aus Sicht des BC Gifhorn ebenfalls am Start waren Hasbulat Idiev (Weltergewicht, bis 63,5 kg), der sich im Viertelfinale Koray Öcal (Baden-Württemberg) beugen musste, sowie Alexander Yevmenenko (Leichtgewicht, bis 60 kg). „Er hat sich nach einer knappen ersten Runde das Knie verdreht und musste rausgehen“, seufzte Trainer Boot. Yevmenenkos Gegner Binali Shakhmandarov aus Hamburg profitierte von der Aufgabe seines Kontrahenten. Yevmenenko „hat eine ,Rechte‘ geschlagen und ist dann auf dem rechten Bein aufgekommen. Er hatte schon im Trainingslager Probleme mit dem Knie“, sagte Gifhorns Trainer. Die Diagnose lautete nun: Kreuzbandanriss. Boot: „Wir müssen sehen, ob das operiert werden muss.“