Hillerse/Wahrenholz. Die SG-Frauen überwintern dank eines starken Endspurts auf Rang 6, der VfL geht mit einem Polster auf die Abstiegszone in die Pause.

Es herrschte so ein wenig „verkehrte Welt“ zu Beginn der Saison. Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde verloren nicht nur das Prestigeduell gegen Aufsteiger VfL Wahrenholz mit 1:2, sondern mussten auch in der Folge einige Rückschläge verkraften. Währenddessen standen die Schwarz-Gelben nach sechs Spielen bei zwölf Punkten. Mit dem 2:0-Erfolg im Rückspiel zog die SG aber in der Tabelle an mittlerweile etwas schwächelnden Wahrenholzerinnen vorbei und darf als Sechster des Klassements mit einem guten Gefühl in die Pause gehen.