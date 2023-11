Calberlah. SVC-Spartenleiter Marcel Hernier teilte dem Coach die Entscheidung am Mittwochabend mit. Co-Trainer Mathis Hekkel übernimmt vorerst.

Diese Entwicklung hatte sich, legt man nur die jüngsten Ergebnisse des SV Calberlah (sieben Punkte aus drei Spielen) in der Fußball-Bezirksliga vor der Winterpause zu Grunde, nicht unbedingt abgezeichnet. Doch: Am Mittwochabend trennte sich der Abstiegskandidat vom seinem Trainer Sebastian Koch. „Es war ein schleichender Prozess. Zwischen Mannschaft und Trainer hat es nicht so gestimmt, wie wir uns das im Verein vorgestellt haben“, erklärt SVC-Spartenleiter Marcel Hernier die Entlassung Kochs, der erst vor dem Saisonbeginn das Zepter beim Bezirksligisten übernommen hatte.

Hernier und Koch kamen am Dienstag zusammen, um eine Zwischenbilanz zum bisherigen Saisonverlauf zu ziehen. Dieses Gespräch sei so oder so geplant gewesen, räumt der Spartenleiter der Calberlaher ein. In diesem Zuge teilte Calberlahs Fußball-Chef Sebastian Koch die Entscheidung des Vereins mit, ab sofort getrennte Wege zu gehen. „Das Zusammenspiel zwischen ihm und der Mannschaft hat einfach nicht gepasst“, begründet Hernier. „Trainer und Team sind nicht mehr auf einen Nenner gekommen.“ Der Spartenleiter pflege stets den Kontakt zur Mannschaft und zum Mannschaftsrat. „Ich habe einige Gespräche geführt, da sind gewisse Dinge zur Sprache gekommen – es passte letztlich einfach nicht mehr“, betont Hernier, der sich bei Koch für dessen Arbeit in den vergangenen fünf Monaten bedankt: „Er war immer sehr engagiert.“

Es war ein schleichender Prozess. Zwischen Mannschaft und Trainer hat es nicht so gestimmt, wie wir uns das im Verein vorgestellt haben. Marcel Hernier, Spartenleiter SV Calberlah

Sebastian Koch selbst erwischte die Bekanntgabe seiner Entlassung auf dem völlig falschen Fuß. „Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Es gab immer mal wieder Gespräche, aber dass es sich in diese Richtung entwickelt, war für mich nicht zu erwarten“, gibt der geschasste Coach zu. Nachtreten will er allerdings nicht. „Ich nehme es sachlich hin und bin mit dem Verein im Reinen.“

Die Geschicke als Interimstrainer übernimmt fortan Co-Trainer Mathis Hekkel. „Er leitet die Trainingseinheiten zunächst einmal bis zur endgültigen Pause“, sagt Hernier. Der SVC bestreitet seine nächste Partie erst wieder im neuen Jahr. Ob Hekkel dann weiterhin als Chefcoach fungiert, ist noch unklar. „Unser Plan ist, zeitnah einen Nachfolger zu präsentieren. Die Gespräche sind schon aufgenommen.“