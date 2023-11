Gifhorn. Landesligist TTC Schwarz-Rot tritt am Sonntag erst in Bovenden und dann in Geismar an. Es sind zwei Duelle mit direkten Konkurrenten.

Es sind richtungsweisende Stunden, die im Aufstiegskampf der Tischtennis-Landesliga auf den TTC Schwarz-Rot Gifhorn warten. Außerhalb der 2:9-Niederlage gegen Spitzenreiter TSV Schöppenstedt haben die Mühlenstädter bisher keinerlei Federn gelassen und befinden sich auf Kurs Relegationsplatz 2. Den werden die Gifhorner am Sonntag aber verteidigen müssen. Ab 11.30 Uhr geht es auswärts gegen den Tabellendritten Bovender SV, schon ab 15 Uhr folgt das Duell beim Vierten TTV Geismar.

tim