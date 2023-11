Hillerse. Die Partie des TSV II gegen Wesendorf wird abgesagt, der Platz ist gesperrt. Auch alle weiteren Partien auf Kreisebene fallen aus.

Dass alle vier Nachholpartien auf Rasen nicht stattfinden können, war abzusehen. Am Mittwochvormittag herrschte dann Gewissheit, dass auch das Verfolgerduell zwischen dem TSV Vordorf und dem SV Westerbeck nicht angehen wird. Doch nun ist auch der einzige Kunstrasenplatz des Landkreises Gifhorn in Hillerse nicht mehr vor Absagen gefeit: Die Begegnung der Fußball-Kreisliga zwischen dem TSV Hillerse II und dem Wesendorfer SC, die für Mittwochabend angesetzt war, fällt aus. Eine Kombination aus Schnee und Eis auf dem Geläuf der Okerkicker macht einen Anpfiff unmöglich, der Platz ist nun gesperrt.

„Die ersten Zweifel sind am Dienstagmorgen aufgekommen. Es hatte geschneit und gefroren, es hat sich eine geschlossene Schneedecke gebildet“, beschreibt Hillerses Trainer Lars David. Spartenleiter Lars Westergaard habe daraufhin mit der Baufirma sowie den Braunschweiger Vereinen, die über einen Kunstrasen verfügen, Kontakt aufgenommen und den Platz nach Rücksprache sperren lassen. „Es besteht eine erhebliche Verletzungsgefahr, wenn gespielt wird. Außerdem können die Halme, wenn sie gefroren sind, abbrechen“, merkt David an. Er fasst zusammen: „Der Kunstrasen ist in der Regel bei jedem Wetter bespielbar. Nur, wenn dort Eis und Schnee drauf liegen, bekommt auch er seine Probleme.“