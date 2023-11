Gifhorn. Die Verbandsliga-Männer der Schwarz-Gelben fordern erst Spitzenteam Vallstedt Vechelde II und duellieren sich dann mit dem VfL Wolfsburg.

Nach der 0:3-Niederlage bei der TSV Burgdorf bekommen es die Verbandsliga-Volleyballer des MTV Gifhorn gleich mit dem nächsten Absteiger aus der Oberliga zu tun. Zu Gast in der Halle der BBS II sind am Sonntag ab 16 Uhr die Vallstedt Vechelde Vikings II, im Anschluss steigt das Duell mit dem VfL Wolfsburg. „Das ist an dem Tag die viel wichtigere Aufgabe“, betont MTV-Trainer Werner Metz.