Gifhorn. In der Kreisliga stehen Nachholpartien auf dem Programm. Wie viele Begegnungen tatsächlich stattfinden, steht noch in den Sternen.

Es ist – zumindest auf dem Papier – ein interessantes Programm, das am Mittwochabend in der Fußball-Kreisliga ansteht. Ursprünglich waren fünf Partien angesetzt. Bereits vermeldet sind die Ausfälle der Spiele zwischen der FSV Adenbüttel Rethen und dem SV Triangel sowie zwischen dem VfL Knesebeck und dem SV Blau-Weiß Rühen. Mindestens zwei der übrigen drei Partien wackeln aber ebenfalls bedenklich. Auch in der 1. Kreisklasse 2 stehen für die Duelle zwischen dem TuS Neudorf-Platendorf und dem SV Ettenbüttel (19 Uhr) sowie zwischen dem TSV Meine und dem SSV Kästorf II die Zeichen auf Absage.