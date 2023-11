Gifhorn. Bei den deutschen Meisterschaften ist ein Trio des TC Grün-Weiß Gifhorn am Start. Im Einzel feiert nur Nicholas Meyer Erfolge.

Mit Mailina Nedderhut, Helene Sommer und Nicholas Meyer waren drei Tennis-Talente des TC Grün-Weiß Gifhorn bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Essen dabei. Im Einzel gelang es lediglich Meyer, für Aufsehen zu sorgen...

Der in der U14-Konkurrenz an Position 8 gesetzte Meyer führte eine Gruppe an und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. In drei Partien verlor der Linkshänder keinen Satz und nur 17 Spiele, die Qualifikation für das Viertelfinale stand so nie zur Debatte. Dort ging es gegen Lasse Bohr vom TC Hechingen, der auf Position 547 in der deutschen Rangliste zu finden ist. Meyer ärgerte den Favoriten in Durchgang 1 mächtig und sicherte sich diesen mit 6:2, musste sich dem Gegner nach einem 1:6, 3:6 aber doch geschlagen geben. Im Doppel an der Seite von Jordan Mihajloski (Club Raffelberg) ging es ebenfalls bis ins Viertelfinale.

Bei den U16-Juniorinnen kamen Nedderhut und Sommer im Einzel nicht über die erste Runde hinaus. Dafür schaffte es Nedderhut im Doppel gemeinsam mit Emily Engelsbach (HTC Bad Neuenahr) bis in die Vorschlussrunde. Für Sommer war an der Seite von Neele Fredrich (HTV Hannover) auch im Doppel zum Auftakt Schluss.

wk