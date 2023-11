Gifhorn. Es gibt ein Positionspapier und pro Monat eine These. Im November steht die Sprache im Vordergrund, der KSB organisiert einen Workshop.

„Integration im und durch Sport“: Es ist ein Thema, das sich der Landessportbund (LSB) Niedersachsen auf die Fahne geschrieben hat. In diesem Zusammenhang hat der LSB auch ein Positionspapier erarbeitet. Es soll das Thema noch stärker in den Fokus rücken und zeigt auf, welche Bedeutung der Sport in der Gesellschaft hat. „Integration im Sport und die Einflussfaktoren für Integration im Sport werden ebenso aufgezeigt. Hierbei geht es auch um die Wichtigkeit der Demokratie und um die Haltung in der Gesellschaft“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Kreissportbundes (KSB) Gifhorn.

Sport verbindet Menschen – doch was eben genau das bedeuten kann, zeigt der LSB mit seinem Positionspapier. In jedem Monat wurde und wird eine Aussage aus dem Papier vorgestellt. So soll jeder Mensch die Möglichkeit haben, sich mit dem Inhalt vertraut zu machen. Im November hieß die These „Sprache im Wandel“, diese wurde kürzlich auch mit einem Workshop verknüpft.

Der KSB Gifhorn will sensibilisieren und Unsicherheiten nehmen

„Unser gemeinsames Ziel muss es sein, neue Mitglieder zu gewinnen und die bestehenden Mitglieder zu halten. Damit sich alle wohlfühlen können, ist es besonders wichtig, dass wir einen guten Umgang miteinander haben“, heißt es dazu vom KSB Gifhorn. Es gehe unter anderem darum, mit Wörtern zu spielen, sie zu hinterfragen und zu reflektieren. Dabei gehe es nicht um richtig oder falsch, sondern vielmehr darum, zu sensibilisieren und an einigen Stellen auch Unsicherheiten zu nehmen. Zu besonders relevanten Themen wurden in diesem Zusammenhang Rassismus, Antisemitismus und Geschlechtsidentität.

Im Dezember wird die letzte These veröffentlicht, dabei dreht es sich um Migrantensportvereine. Die Sportbünde haben dafür jeweils einen in ihrem Umkreis besucht, der KSB Gifhorn war zu Gast bei Chinese Pegasus e.V., einem Verein, der Federfußball anbietet.

r./tim