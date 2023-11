Gifhorn. Bei den Landesmeisterschafen O19 bleibt nur ein Titel nicht in der Mühlenstadt. Patrick Thöne verliert keinen einzigen Satz.

Das war ein Heimspiel ganz nach dem Geschmack des BV Gifhorn: Bei den Badminton-Landesmeisterschaften O19, die in der Sporthalle des Gifhorner Otto-Hahn-Gymnasiums ausgetragen wurden, standen über die drei Wettkampftage fünf Konkurrenzen auf dem Programm. In vier davon blieben die Titel in der Mühlenstadt. Patrick Thöne bei den Herren und Maren Völkering bei den Damen waren in den Einzelwettbewerben nicht zu stoppen. Völkering siegte auch im Doppel, Jannik und Marvin Schmidt setzten sich im Herrendoppel durch. Insgesamt durften sich die Lokalmatadoren über zehn Medaillen freuen.

„Die Veranstaltung war wieder mal hervorragend organisiert“, lobte Gifhorns Trainer Hans Werner Niesner, der auch mit dem sportlichen Abschneiden seiner Schützlinge mehr als zufrieden gewesen sein dürfte. In besonders beeindruckender Art und Weise sicherte sich Thöne den Platz ganz oben auf dem Treppchen. Der im Herren-Einzel an Position 1 gesetzte Akteur des Zweitligisten BV Gifhorn verlor im Turnierverlauf keinen einzigen Satz, das galt auch im Halbfinale gegen Teamkamerad Holger Herbst (21:5, 21:8). Der durfte sich aber immerhin über Bronze freuen. „Die Überlegenheit von Patrick war herausragend“, frohlockte Niesner.

Dem topgesetzten Patrick Thöne machte im Herren-Einzel niemand etwas vor. Der Gifhorner sicherte sich den Titelgewinn ohne einen einzigen Satzverlust. © regios24 | Sebastian Priebe

Gifhorns Maren Völkering triumphiert gleich doppelt

Ihrer Favoritinnenrolle ebenfalls gerecht geworden ist Maren Völkering. Die topgesetze Gifhornerin behielt im Halbfinale und Finale jeweils die Nerven und gewann in drei Sätzen. Im Finale hatte sie gegen Amelie Schröder (TuS Germania Hohnhorst) mit 15:21, 21:12, 21:18 das bessere Ende für sich und bejubelte ihren ersten Titel auf NBV-Level. Nach ihren Halbfinalniederlagen noch über Bronze freuen durften die sich Vereinskameradinnen Sarah Keo Boun Khoune und Celina Ly.

Für Völkering gab es noch ein weiteren Grund zur Freude. Im Damendoppel sprang sie gemeinsam mit Romina Plöger vom MTV Vechelde auf dem Treppchen ganz nach oben, das gelang auch Jannik und Marvin Schmidt bei den Herren. Sarah Keo Boun Khoune und ihre Teamkameradin Cattareya Paschke holten ebenso Bronze wie Thöne und Markus Müller vom SV Lengede.

Für Marvin Schmidt reichte es im Mixed zu einer zweiten Medaille. Zusammen mit Stina Vrielmann (MTV Vechelde) holte der Gifhorner nach einem Ausscheiden in der Vorschlussrunde Bronze.