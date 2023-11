Gifhorn. Die Verbandsliga-Männer verlieren in Burgdorf, die Landesliga-Frauen trotzen dem MTV Braunschweig immerhin einen Satz ab.

Die Voraussetzungen waren alles andere alles gut. Die Volleyball-Teams des MTV Gifhorn gingen in der Verbandsligader Männer und der Landesliga der Frauen arg ersatzgeschwächt in ihre anspruchsvollen Auswärtsaufgaben. So war es wenig überraschend, dass beide Mannschaften ihre Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten mussten.

Verbandsliga, Männer

TSV Burgdorf – MTV Gifhorn 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).

Für den Aufsteiger, dem gerade einmal acht fitte Spieler zur Verfügung standen, gab‘s beim Spitzenteam nichts zu holen. „Burgdorf hat es immer geschafft, uns mit den Aufschlägen unter Druck zu setzen. Unsere Annahme war nicht ausreichend, um einen vernünftigen Angriff zustande zu bekommen. Die Annahme ist der Schlüssel im Volleyball. Wenn die nicht passt, sind alle nachfolgenden Aktionen nicht mehr möglich“, fasste der verletzte Gifhorner Spieler Marc Andresen, der als Aushilfscoach fungierte, zusammen. „Das ist uns zum Verhängnis geworden“, fügte er an.

„Wir waren erst zur Mitte der Sätze wieder einigermaßen im Spiel, da waren sie aber eigentlich auch schon gelaufen“, haderte Andresen. „Es gab auch mehrere individuelle Fehler, die so nicht sein dürfen.“ Am Sonntag ab 15 Uhr geht‘s mit dem Heimspieltag gegen die Vallstedt Vechelde Vikings II und den VfL Wolfsburg weiter. „Die Stimmung bei uns war trotzdem gut. Wir haben unsere Schwächen erkannt und werden versuchen, sie auszumerzen. Außerdem werden wir intensiv an der Annahme arbeiten“, verriet Andresen.

Landesliga, Frauen

MTV Braunschweig – MTV Gifhorn 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:11).

Mit nur sieben Spielerinnen machten sich die Schwarz-Gelben auf den Weg zum Spitzenreiter. Es galt, zu improvisieren. „Im ersten Satz haben wir es bis 14:15 offengehalten, dann hat Braunschweig vier Punkte am Stück gemacht. Das war der entscheidende Vorsprung. Im ,Zweiten‘ führen wir 23:19, machen aber den Satz nicht zu und kassieren sechs Punkte in Folge“, haderte MTV-Trainer Werner Metz mit dem Spielverlauf beim haushohen Favoriten.

„Wir haben aber weiter gut gespielt“, hob Metz hervor, dessen Team sich den dritten Durchgang sichern sollte. „Im vierten Satz war von Anfang an der Wurm drin. Wir haben ein bisschen abgebaut, die Annahme wurde deutlich schlechter“, seufzte der Gifhorner Trainer. Beim Stand von 3:11 war die Begegnung praktisch gelaufen. „Es bleiben zweieinhalb gute Sätze. Schade, dass wir uns den zweiten nicht gegriffen haben“, erklärte Metz. „Wir haben aber sehr viel aus der Besetzung gemacht und können über weite Strecken zufrieden sein.“