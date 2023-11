Westerbeck. Die Westerbecker sorgen beim 6:0-Erfolg in der Fußball-Kreisliga schon vor dem Seitenwechsel für Klarheit. Fünf Begegnungen fallen aus.

Nachdem die Fußballer des TSV Hillerse II das Kreisliga-Derby gegen die SV Leiferde bereits am Samstag mit 2:0 gewonnen hatten (wir berichteten), war die Partie des SV Westerbeck gegen den SV Welat Gifhorn die einzige, die tags darauf ausgetragen wurde. Die weiteren fünf Spiele fielen witterungsbedingt ins Wasser. Die Westerbecker schlugen das Kellerkind deutlich mit 6:0 (4:0) und sprangen in der Tabelle auf Platz 2.

„Nach der ersten Halbzeit war das Spiel entschieden. Welat war schwach und in den Zweikämpfen nicht präsent“, unterstrich der Trainer der Hausherren, Matthias Weiß. Kapitän Rouven Schreiber und Marco Saretzki per Doppelschlag sorgten bereits nach einer halben Stunde für klare Verhältnisse. Schreiber legte vor der Pause noch einmal nach – 4:0.

Mit der souveränen Führung im Rücken ließen es die Sassenburger im zweiten Abschnitt etwas gemächlicher angehen. Weitere Treffer fielen dennoch: Schreiber per Kopf nach einer Ecke und Saretzki nach einem Angriff über die Außenbahnen machten jeweils ihren Dreierpack klar.

„Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, so Weiß.

Tore: 1:0 Schreiber (18.), 2:0, 3:0 Saretzki (20., 31.), 4:0, 5:0 Schreiber (38., 79.), 6:0 Saretzki (87.).

juv