Braunschweig. Der SSV spielt beim TSC Vahdet Braunschweig 3:3. Leander Petrys Dreierpack reicht trotz einer doppelten Überzahl nicht zum Sieg.

Bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit hinein sah es so aus, als sollten die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf ein weiteres Mal Nervenstärke beweisen und ein knappes Spiel für sich entscheiden. Doch dann mussten die Rot-Weißen, die inzwischen mit zwei Spielern mehr auf dem Platz agierten, beim TSC Vahdet Braunschweig doch noch den Ausgleich hinnehmen und sich mit einem 3:3 (1:1) begnügen. SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil wollte sich die Laune nicht verderben lassen: „Das tut weh, aber für mich zählt, was wir in den 90 Minuten davor gezeigt haben.“

Damit war Scheil nämlich zufrieden. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Vahdet hatte am Anfang mehr Ballbesitz und ist durch einen gut ausgespielten Konter in Führung gegangen“, berichtete der SSV-Trainer. Davon ließen sich die Gäste aus dem Gifhorner Norden allerdings nicht verunsichern. „Wir haben das Heft in die Hand genommen und uns im Ansatz Chancen erspielt“, unterstrich Scheil. Vahdets Schlussmann Kenneth Genetiempro musste sich bei Schüssen von Dimitrios Tsampasis und Leander Petry mächtig strecken.

Petry trifft und trifft, doch am Ende wird‘s bitter für Kästorf

Nach einem Steckpass von Tsampasis schlug Petry dann aber doch noch vor der Pause zu. „Das war zu einem psychologisch guten Zeitpunkt“, machte „Scheilo“ deutlich. „Wir haben dann gesagt, dass wir etwas mehr ins Risiko und weiter vorne draufgehen wollen.“ Nach etwas mehr als einer Stunde brachte Torjäger Petry seine Farben erstmals in Führung, den Ausgleich durch Salih Ayaz konterte Kästorfs Nummer 9 ebenfalls.

Kurz vor Schluss wurden Vahdets Torschützen Raschid Younis und Ayaz des Feldes verwiesen. Doch aus einem Freistoß heraus rettete Niklas Eilbrecht den Gastgebern noch einen Zähler. „Wir haben in den wichtigen Phasen die Nerven behalten, sind dafür dann aber nicht belohnt worden“, haderte Scheil, der aber zugleich die positiven Aspekte herausstellte. „Wir haben auf Kunstrasen gegen einen körperlich guten Gegner einen Punkt geholt und jetzt 30 auf dem Konto. Das ist überragend. Kompliment an die Mannschaft.“

SSV: Bremer – Ar. Zeqiri, Palella, Hajdari, Brandt (90.+4 C. Dos Santos) – Saikowski, Tsampasis – N. Meyer (78. Salijevic), Ad. Zeqiri (90.+1 Güngör), Hajdaraj (85. D. Dos Santos) – Petry.

Tore: 1:0 Younis (15.), 1:1, 1:2 Petry (45.+1, 63.), 2:2 Ayaz (71.), 2:3 Petry (80.), 3:3 Eilbrecht (90.+5).

Rot: Ayaz (84., TSC).

Gelb-Rot: Younis (89., TSC).

tim