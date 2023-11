Fallersleben. Der SV wird seine Punkte für den Klassenerhalt im neuen Jahr holen müssen. Beim VfB gibt es nur kurz vor der Pause etwas Hoffnung.

Dass es schwierig werden würde, nach zuvor drei Niederlagen in Folge nun doch mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen, war klar. Schließlich reisten die Bezirksliga-Fußballer des SV Groß Oesingen, auf dem vorletzten Tabellenplatz zu finden, zum Zweiten VfB Fallersleben. Der hat mit einem 7:1 (3:1)-Heimerfolg über einen personell gebeutelten SVGO die Tabellenführung übernommen, die Mannschaft von Torben König geht derweil nach dem 2:8 beim TSV Ehmen mit zwei Klatschen am Stück und nur acht Zählern in die Unterbrechung. „Wir gehen seit Ende Oktober am Stock und bekommen dann mit Ehmen und Fallersleben auch noch die zwei aktuell stärksten Mannschaften zum Schluss“, seufzte König.

„Wir haben vollkommen verdient mit 0:2 zurückgelegen und dann zehn Minuten Fußball gespielt“, berichtete Groß Oesingens Coach, dessen Team sich dafür auch in Form des Anschlusstreffers von Sönke Seidel belohnt hatte. Nach der schnellen Fallersleber Antwort noch vor der Pause war der Ofen allerdings aus. „In der zweiten Halbzeit haben wir kein Bein mehr auf den Boden bekommen“, musste König eingestehen. „Die Jungs tun mir leid. Die Einstellung hat gepasst, sie haben alles rausgehauen“, fügte der Trainer an.

Tore: 1:0 Mustafa (17./FE), 2:0 F. Bauer (24.), 2:1 Seidel (42.), 3:1 (46.) Poguntke (45.+1), 4:1 F. Bauer (55.), 5:1 L. Seeger (57.), 6:1, 7:1 Messina (81., 88.).

tim