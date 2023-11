Wahrenholz. Nach dem 1:6 gegen Titelanwärter Eintracht Braunschweig U23 kommen die Schwarz-Gelben mit 0:5 bei der SVG Göttingen unter die Räder.

Es ist der nächste Tiefschlag, den die Landesliga-Fußballer des VfL Wahrenholz wegstecken müssen: Die Schwarz-Gelben machten sich am Sonntagmorgen auf den Weg zur SVG Göttingen, starteten durchaus ordentlich in die Partie, kamen dann aber noch vor der Pause unter die Räder. Am Ende stand ein 0:5 (0:4) aus Sicht der Gäste und ein vernichtendes Urteil von Trainer Sebastian Ludwig. „Wenn man als VfL Wahrenholz die Chance wahren will, in der Klasse zu bleiben, muss man gegen solche Gegner gleichwertig sein. Wir waren meilenweit davon weg, das war ein Klassenunterschied.“

Nach der Anfangsphase hatte es für Ludwig noch keinen Grund gegeben, seine Elf zu kritisieren. „Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, waren in den ersten zehn Minuten relativ präsent“, unterstrich der Wahrenholzer Coach. Um ein Haar wäre Schwarz-Gelb sogar in Führung gegangen, ein Kopfball von Niklas Germer klatschte allerdings an die Latte.

Mit dem 0:1 geht es dahin für die Wahrenholzer

Stattdessen klingelte es nach etwas mehr als einer Viertelstunde auf der anderen Seite. „Von da an waren die Köpfe unten, wir sind dem Ball hinterhergelaufen und haben schnell das 0:2 bekommen“, seufzte Ludwig. „Wenn du damit in die Pause gehst, hast du danach noch ein paar Optionen. Wir bekommen aber noch zwei Gegentore, dann ging nur noch um Schadensbegrenzung“, führte Ludwig aus.

Nach Wiederbeginn schalteten die Hausherren zwei Gänge zurück. „Sie haben uns spielen lassen, wir sind aber zu keiner nennenswerten Torchance gekommen. Das 0:5 geht mehr als in Ordnung, es ist absolut enttäuschend“, resümierte der Coach des Tabellenvorletzten.

VfL: Dittrich – L. Koch, Greve (46. Vespermann), Pieper, Müller – Fischer, Reitmeier (46. J. Koch), Germer, Richter (46. Schön) – Kutz (60. Janetzko), No. Balke.

Tore: 1:0, 3:0 Kaplan (18., 42.), 2:0 Weide (22.), 4:0, 5:0 Forkpah (44., 58.).

tim