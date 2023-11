Hillerse. Die Elf von Lars David ringt ein aufopferungsvoll kämpfendes Schlusslicht SV Leiferde nieder und verschafft sich Luft im Abstiegskampf.

Ein Spektakel war es gewiss nicht. Das hatte ob der Konstellation aber vermutlich auch niemand erwartet. Im Derby zwischen dem TSV Hillerse II und dem Tabellenletzten SV Leiferde ging es schließlich um wichtige Zähler im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga. Die heimsten nach Treffern von Tim Gerlof und Bastian Raulfs alle drei Punkte ein – nach 90 intensiven und hart umkämpften Minuten stand ein 2:0 (1:0) zu Buche.

Nach einer ersten guten Möglichkeit von Hillerses Tim Bach, der im Eins-gegen-Eins in Leiferdes Keeper Kevin Voß seinen Meister fand (5. Minute), waren Highlights lange Mangelware. Die Gäste standen ordentlich und kamen durch Hans Franke zu zwei nicht ungefährlichen Torannäherungen (28., 35.), auf der Gegenseite schaffte es die Landesliga-Reserve des TSV nach einer Ecke bei drei Versuchen nicht, den Ball im Kasten unterzubringen (33.). Gerlof machte es noch vor dem Pausenpfiff aus der Distanz besser: Sein wuchtiger Schuss schlug unhaltbar im linken Eck ein (41.).

Raulfs legt nach, Leiferde findet keine Antwort mehr

Durchgang 2 begann ereignisarm, mit der ersten echten Chance erhöhten die Hillerser. Bachs Freistoß köpfte Lennard Oelmann am zweiten Pfosten zurück in die Mitte, Raulfs nickte ein – 2:0 (64.). Bach (72.) und Patrick Bergeest, der das Lattenkreuz traf (77.), ließen Chancen auf die Entscheidung aus. Weil die Abschlüsse von Robin Knupper (79.) und Simon Elvers (85.) vonseiten der Leiferder knapp am Kasten vorbeigingen, wurde es nicht mehr brenzlig für die Gastgeber.

„Man hat im Spiel schon gesehen, dass eine Verunsicherung da ist. Die Jungs haben sich nicht so wohlgefühlt“, betonte TSV-Trainer Lars David mit Blick auf zuvor vier Niederlagen am Stück, hob aber hervor: „Wir sind nach dem 1:0 ruhig geblieben und haben die Zeit für uns arbeiten lassen. Wir wussten, dass Leiferde einen kleinen Kader hatte.“

Tore: 1:0 Gerlof (41.), 2:0 Raulfs (64.).

tim