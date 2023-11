Hillerse. Dem TSV werden gegen den SSV ein Fehlstart und zahlreiche individuelle Fehler zum Verhängnis. Da nützen auch zwei Doppelpacks nichts.

Es war wieder einmal eine Niederlage der ärgerlichen Sorte, die der TSV Hillerse am Samstagabend hinnehmen musste. Die mangelnde Effizienz auf der einen und individuelle Fehler auf der anderen Seite hatten dem Fußball-Landesligisten schon vor der Partie gegen den SSV Nörten-Hardenberg zahlreiche Punkte gekostet. Eben diese Fehler trugen maßgeblich dazu bei, dass der Aufsteiger den Platz erneut unnötigerweise als Verlierer verließ. Gegen Nörten-Hardenberg stand ein 4:6 (2:4) zu Buche.

Die Hausherren waren praktisch von Beginn an einem klassischen Fehlstart hinterhergelaufen. Nach gerade einmal 45 Sekunden verwertete Lucas Duymelinck eine Flanke zur Führung für die Schwarz-Gelben, die wenig später auch noch erfolgreich konterten. Malte Rode legte nach 2:0 nach (5. Minute). Nachdem der TSV einen Schuss auf der eigenen Torlinie noch so eben geklärt bekommen hatte, fand er deutlich besser in die Partie. Nach einem Steckpass von Nick Borgfeld erzielte Tim Ziegler frei vor SSV-Keeper Aron Döhne den Anschlusstreffer (17.).

Insgesamt sechs Tore fallen in Hillerser vor der Pause

Fortan hatte das Kellerkind stets etwas mehr vom Spiel und kam gegen luftig verteidigende Gäste immer wieder zu gefährlichen Offensivaktionen, musste aber immer wieder Nackenschläge hinnehmen. Dennis Zelbig stellte per Fernschuss den alten Abstand wieder her (30.). Ziegler und Jannis Bornemann kamen in einer Szene jeweils nicht an Döhne vorbei (32.), Robin Rammes Kopfball verfehlte den Kasten (34.). Der bediente wenig später Ziegler, der den Doppelpack schnürte (36.).

Doch damit war die Geschichte des ersten Durchgangs noch immer nicht erzählt. Nach einem individuellen Fehler der Gastgeber erzielte Melvin Zimmermann den nächsten Treffer (38.). Beim 2:4 zur Pause sollte es bleiben, weil Döhne bei einem Schuss von Borgfeld aus spitzem Winkel noch mit der Fußspitze dran war (41.). „Nörten kam mit ordentlich Power ins Spiel und hat gleich zwei Tore gemacht. Dennoch haben wir in der ersten Halbzeit nach vorne ein sehr gutes Spiel gemacht“, ordnete Hillerses Trainer Julian Wildemann ein.

Der TSV kommt stets zurück, wird aber nicht belohnt

Der zweite Durchgang wurde nicht viel weniger spektakulär. Ziegler scheiterte aus guter Position am gegnerischen Torwart (50.), fand aber nur einige Minuten später mit seiner wuchtigen Hereingabe Ramme, der einnickte (57.). Hillerse wirkte in dieser Phase stabiler und spielbestimmend, aus einem weiteren Schnitzer heraus entstand dann aber das Nörtener 5:3. Zum zweiten Mal hieß Rode der Torschütze (70.). An Moral mangelte es der Wildemann-Elf ganz gewiss nicht, Ramme verkürzte ein weiteres Mal – 4:5 (78.).

Der TSV musste alles nach vorne werfen, der vermeintliche Ausgleich durch Ziegler in der letzten Minute der regulären Spielzeit fand keine Anerkennung – Abseits. Nach dem Treffer von Nörtens Tim Armbrecht war der Deckel dann doch drauf (90.+2). „Drei Tore schießen wir uns selbst rein. Für Nörten war jeder Schuss ein Treffer, wir haben pro Tor zwei Schüsse gebraucht“, seufzte Wildemann. „Wir hätten das Spiel gewinnen können, hätten wir nicht diese katastrophalen Fehler gemacht.“

TSV: Sander – Bornemann, Busse (80. Kowalewski), Schlichting, Schrader, Walenwein (80. Bach) – Ortmann, Müller (87. Kaufmann), Ramme – Ziegler, Borgfeld.

Tore: 0:1 Duymelinck (1.), 0:2 Rode (5.), 1:2 Ziegler (17.), 1:3 Zelbig (30.), 2:3 Ziegler (36.), 2:4 Zimmermann (38.), 3:4 Ramme (57.), 3:5 Rode (70.), 4:5 Ramme (78.), 4:6 Armbrecht (90.+2).

tim