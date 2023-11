Wilsche. Der VfR stellt den Dominik-Helga-Jan-Klaus-Martin-Renate-Sandra-Silke-Steffen-Ulli-Etappen-Geburtstags-Marathon auf die Beine.

Es ist alles andere als ein normales Event der Laufsparte des VfR Wilsche-Neubokel, das am Sonntag ansteht. Als „besonderes Geburtstagsgeschenk“, so schreibt es der VfR in seiner Mitteilung, wurde der Dominik-Helga-Jan-Klaus-Martin-Renate-Sandra-Silke-Steffen-Ulli-Etappen-Geburtstags-Marathon konzipiert.

Der Startschuss fällt um 10:30 Uhr am Sportheim in Wilsche. Die Teilnehmer werden in einer Gruppe eine Strecke von 42,2 Kilometern zurücklegen, wobei die individuelle Gestaltung der Streckenlänge möglich ist. Für jede Distanz wird eine Urkunde ausgestellt, um die Leistung jedes Läufers zu würdigen. Das allgemeine Lauftempo beträgt 6:15 Minuten pro Kilometer.

Über Platendorf, Westerbeck und Gifhorn geht‘s zurück nach Wilsche

Der Etappen-Marathon führt die Sportler durch Landschaften wie Wälder, Wiesen und Moore über Neudorf-Platendorf nach Westerbeck und zurück durch Gifhorn nach Wilsche. An den Wohnhäusern der Namensgeber des Marathons wird es jeweils eine etwa zehnminütige kulinarische Verpflegungspause geben, um die Läufer mit regionalen Köstlichkeiten zu verwöhnen. „Zur Freude unserer Läufer mit dem runden Geburtstag wünsche ich mir eine gute Beteiligung. Bei dem ruhigen Lauftempo kann jeder seine persönliche Streckenlänge in Gesellschaft anderer Laufbegeisterter genießen“, betont Stefan Hölter, Laufspartenleiter des Veranstalters. Der Marathon endet gegen 16:30 Uhr in Wilsche.

Die Startgebühr für Nichtvereinsmitglieder beträgt sieben Euro. Die Online-Anmeldung ist bis zum Start freigeschaltet. „Unser Kassenwart Andreas Freise hat extra den außergewöhnlichen Namen und den Termin beim Niedersächsischen Leichtathletik-Verband genehmigen lassen. Wir sind stolz darauf, diesen einzigartigen Marathon anbieten zu können“, hebt Hölter hervor. Interessierte Läuferinnen und Läufer können sich auf der Website des Veranstalters bis zum Start anmelden und erhalten dort weitere Informationen zum Streckenplan.

Gleiches gilt für den Advents-Cross, der am 16. Dezember steigt. Dort beträgt die Laufdistanz eine preußische Meile (etwa 7,5 Kilometer). Für diesen Lauf ist die Teilnehmerzahl auf 50 beschränkt.