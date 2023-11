Hillerse. Der TSV ist auf seinem neuen Geläuf noch ohne Punktverlust. Am späten Samstagnachmittag kommt der SSV Nörten-Hardenberg zum Aufsteiger.

Zwei Spiele, 6:0 Tore, sechs Punkte: So lautet die bisherige Bilanz des Fußball-Landesligisten TSV Hillerse auf dem eigenen Kunstrasenplatz. Der wird am Samstagnachmittag offiziell eröffnet, im Anschluss (17 Uhr) treffen die Schwarz-Weißen auf eben jenem Platz auf den SSV Nörten-Hardenberg. „Unter Flutlicht zu spielen, ist immer etwas anderes“, betont TSV-Trainer Julian Wildemann. Zuvor – ab 13.45 Uhr – findet bereits das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV II und der SV Leiferde statt. „Das Derby wird uns bestimmt einen kleinen ,Push‘ geben. Ich denke, es wird einiges los sein. Das kann uns nur in die Karten spielen“, stellt Wildemann klar.