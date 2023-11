Isenbüttel/Meine. Sportlich gesehen hat die Partie keine Relevanz mehr. Die SG möchte die Chance aber nutzen, sich mit stärkeren Gegnern zu messen.

Alle wichtigen Fragen sind aus Sicht der Bezirksliga-Fußballerinnen der SG Isenbüttel/Meine geklärt. Sie verpassen den Einzug in die Aufstiegsrunde, nehmen aber ein komfortables Polster an Punkten mit in die Abstiegsrunde. Zwei Partien hält das Kalenderjahr 2023 noch bereit. Da es jeweils gegen Aufstiegsrunden-Teilnehmer geht, haben sie keine Relevanz mehr für die Tabelle. Die Partie beim FC Groß Döhren am Sonntag (11 Uhr) will die Mannschaft von Florian Wolgast aber nicht herschenken.