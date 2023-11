Isenbüttel. 218 Kids sind am Start, vier Medaillen gehen an den MTV. Debütantin Clara Thea Fischer triumphiert in der Altersklasse U8.

218 Starterinnen und Starter waren beim Saino-Cup in Seelze (Region Hannover) mit dabei, sieben davon stellte die Karate-Abteilung des MTV Isenbüttel – und das mit Erfolg, vier von ihnen durften den Heimweg mit einer Medaille antreten.

Für die 6-jährige Fine Lenkowski und die sieben Jahre junge Clara Thea Fischer war die Teilnahme in Seelze gleichbedeutend mit ihrem Debüt bei einem Wettkampf in dieser Größe. Umso stärker sind ihre Ergebnisse einzuordnen. Fine Lenkowski schaffte es in ihrer Altersklasse U8 auf Platz 3, Clara Thea Fischer wurde gar Erste.

Auch die etwas erfahreneren Wettkämpfer der Isenbütteler zeigten gute Leistung. Pia Lenkowski (9) belegte in der Disziplin „Kata“ den Bronzerang, auch in der Konkurrenz „Kumite“ stellte sie ihr Können unter Beweis. Nach zwei Siegen und einer Niederlage durfte sich die MTV-Athletin über Platz 3 freuen. Der 12-jährige Mick Wilhelm erkämpfte sich im „Kumite“ Punkt für Punkt und zeigte in zwei sehr ausgeglichenen Kämpfen, dass er auf diesem Niveau mithalten kann. In der Wettkampfkategorie Kumite U14 bis 40 Kilogramm ergatterte auch er Bronze.

Außerdem zum Isenbütteler Tross gehörten Ida Prädiger (8), Lisann Gräfin Grote (8) und Jan Sporleder (12).

