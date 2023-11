Gifhorn. An einem Tag wird‘s in der Gifhorner Stadthalle spektakulär, am anderen im Clubhaus. Positives Feedback gibt‘s von einem Siegerpaar.

Es sind zwei enorm anstrengende, aber in erster Linie spannende und ereignisreiche Tage, die hinter dem Tanz-Sport-Club (TSC) Gifhorn liegen. Zunächst stand in der Stadthalle das Finale der Serie „Goldene 55“ an, am Tag danach ging es im Clubhaus um die Krone der „Leistungsstarken 66“.

Der Start war vergleichsweise gemächlich verlaufen. Acht Paare duellierten sich in einem Turnier der Klasse Masters-IV-S, Michael Saumweber und Sabine Schaffert aus dem bayerischen Unterpfaffenhofen-Germering durften sich über den Sieg freuen. Um 13.30 Uhr marschierten dann die 27 Paare auf die Tanzfläche der Gifhorner Stadthalle, die um 22 Uhr den Sieger der Gesamtserie „Goldene 55“ unter sich ausmachen wollten. Nach der Vorrunde und der ersten Zwischenrunde waren nur noch zwölf Duos mit dabei – eines davon bildeten die Lokalmatadoren Michael Drescher und Sylke Kirsch.

Drescher/Kirsch werden Neunte, am Abend treten Weltmeisterinnen auf

Als eben diese zwölf Paare am Abend einen Wiener Walzer tanzten, saßen 450 Zuschauer an den Tischen. Unter anderem vor den Augen von Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich und Landrat Tobias Heilmann zeigten die Tänzerinnen und Tänzer, warum sie es bis hierhin geschafft hatten. Schwierige Schrittfolgen, schnelle und verhaltene Passagen, Achsen und im Quickstepp auch Sprünge bekamen immer wieder den Applaus des Publikums. Aus Sicht von Drescher und Kirsch reichte es (leider) nicht für das Finale, dafür aber für einen mehr als ordentlichen neunten Rang.

Zu den weiteren Highlights des Abends gehörten der Auftritt von Danila Sitovs und Sofia Chernikova (Lateintanzen) sowie die Performance des mehrfachen Weltmeisters in der Formation vom Braunschweiger TSC. Die Löwenstädterinnen befanden sich zu diesem Zeitpunkt mitten in ihrer Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft. Das Publikum tanzte bis in die Morgenstunden begeistert weiter und zeigte, dass Gifhorn neben einer Mühlenstadt eben auch eine Tänzerstadt ist.

Der mehrfache Weltmeister in der Formation des Braunschweiger TSC gab sich in der Gifhorner Stadthalle die Ehre. © Privat | Michel

Die Beaumonts siegen im Clubhaus und richten warme Worte an den TSC

Weiter ging es tags darauf im Clubhaus des TSC. Um die Mittagszeit erfolgte mit einem Turnier der Klasse Masters-III-S der Startschuss. Ulrich Lindecke und Manuela Schulze (TTC Carat Berlin) sprangen auf dem Treppchen nach ganz oben. Es folgte das Finale der „Leistungsstarken 66“, alle 25 Paare durften gleich zweimal ran und schafften es, die Zuschauer bestens zu unterhalten. Die Nase vorn hatten am Ende Alexander und Anne-Gabriele Beaumont aus Nordrhein-Westfalen.

Das siegreiche Duo hatte für die Organisation des TSC Gifhorn, der zweifelsohne eine Menge Arbeit investiert hatte, lobende und warme Worte übrig. „Full House und volles Programm am Samstag, am Sonntagabend das glückliche Ende einer langen Vorbereitungs- und Durchführungsphase… Respekt und Bewunderung.“

r./tim