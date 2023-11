Gifhorn. In den Wettkämpfen der Kreisliga und der Kreisklasse machen unter anderem der SSV Kästorf und der MTV Gifhorn auf sich aufmerksam.

Wenn im Turnkreis Gifhorn Wettkämpfe im Gerätturnen stattfinden, bedeutet das volle Hallen – so auch diesmal. 13 Vereine schickten 66 Mannschaften mit mehr als 330 Turnerinnen in 12 verschiedene Wettkämpfe. Dabei wurde die volle Breite des Gerätturnens abgedeckt, es ging von den einfachsten Pflichtübungen bis zur höchsten Kürklasse.

Fast schon allgegenwärtig war die Talentschmiede des SSV Kästorf, die mit insgesamt 14 Teams in fast jeder Wettkampfklasse vertreten war. Gleich viermal durften sich SSV-Athletinnen in den Kreisliga-Konkurrenzen über den Platz ganz oben auf dem Treppchen freuen. Dort wird sich an den Wettkampfinhalten des Bezirks orientiert, wobei die Wettkampfklasse 12 (Kür, Leistungsklasse 1) in diesem Jahr neu ist. Hier wären grundsätzlich auch die Turnerinnen des TSV Vordorf zu erwarten gewesen, die allerdings aufgrund der bestrittenen Bundeswettkämpfe und der bevorstehenden Liga-Wettkämpfe eine Pause verordnet bekommen hatten. So nahmen die Kästorferinnen diese Konkurrenz als Test für die vierte Liga.

Die Kästorferin Xenia Baier zeigte eine ausdrucksvolle Kür in der Leistungsklasse 1. © regios24 | Katrin Hoffmann

MTV Gifhorn setzt ein Zeichen, starkes Niveau bei Kürturnerinnen

Dennoch war Vordorf in den Kreisligen vertreten, ebenso wie der TSV Meine und der MTV Gifhorn. In der Pflichtstufe 5 (P5, Jahrgang 2014 und jünger) setzte der Gifhorner Nachwuchs ein klares Zeichen und siegte deutlich vor Kästorf und Meine. Im jahrgangsoffenen Kürwettkampf der Leistungsklasse (LK) 3 gelang es den Meinerinnen, sich deutlich abzusetzen. Sie siegten mit sechs Punkten Vorsprung vor Kästorf und Gifhorn.

Besonders die Kürturnerinnen zeigten ein sehr hohes und in den vergangenen Jahren stark gestiegenes Niveau. Kreisfachwartin Andrea Thies macht sich daher fast ein bisschen Sorgen um die anderen Klubs. „Das ist schon echt stark, was hier einige Vereine abliefern. Ich hoffe nur, dass sich die anderen davon nicht verschrecken lassen und trotzdem bei den Kreiswettkämpfen motiviert dabei sind“, unterstrich Thies.

Isenbüttel und Triangel jubeln in den Kreisklassen

In den Kreisklassen zeichnete sich ein anderes Bild ab. Hier setzten sich oftmals die Vereine durch, deren Turnerinnen seltener im Bezirk und Land an den Start gehen. Im einzigen Kürwettkampf der Kreisklasse, der LK4, setzte sich der MTV Isenbüttel gegen die Konkurrentinnen des TSV Meine, SSV Kästorf und TuS Neudorf-Platendorf durch und durfte den Wanderpokal in Empfang nehmen.

In den Pflichtwettkämpfen der Kreisklassen durften sich die Turnerinnen immer zwischen mehreren Schwierigkeitsstufen entscheiden. Für die Altersklasse Jahrgang 2016 und jünger wurde ein neuer Kreisklasse-Wettkampf eingeführt. Und das war wohl mehr als überfällig, denn zwölf Teams kämpften hier um den ganz neuen Wanderpokal, den sich am Ende das Team des SV Triangel sicherte.

Der jahrgangsoffene Wettkampf der Pflichtstufen P3-P8 ließ die größten Wahlmöglichkeiten, ein Team zusammenzustellen. Hier setzten die Trainerinnen des SV Triangel mit zwei erfahrenen Turnerinnen alles auf eine Karte – der Plan ging auf und Pokal Nummer 2 an den SV. Darüber hinaus sicherte sich der MTV Gifhorn in den Pflichtwettkämpfen zweimal den „Platz an der Sonne“, außerdem ging ein Wanderpokal nach Meine. Die Turnerinnen des Jahrgangs 2014 und jünger hatten sich mit fast zehn Punkten Vorsprung auf den SV Triangel den Sieg gesichert.

Für die meisten Turnerinnen aus dem Kreis Gifhorn beschlossen diese Tage die Wettkampfsaison.