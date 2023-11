Gifhorn. Die U15 der Schwarz-Gelben feiert einen klaren Sieg in Fallersleben, auch die jüngeren Jahrgänge duellieren sich. Dort verliert Gifhorn.

Gleich zweimal ist es im C-Jugend-Fußball zum Duell zwischen dem MTV Gifhorn und dem VfB Fallersleben gekommen. In der Landesliga feierte die U15 der Mühlenstädter einen Erfolg in Fallersleben, im Aufeinandertreffen der U14-Teams in der Bezirksliga jubelten indes die Hoffmannstädter.

Landesliga

VfB Fallersleben – MTV Gifhorn 1:5 (1:3). Tore: 0:1 Sergant (19.), 0:2 Taleghani (21.), 0:3 Fazliu (26.), 1:3 Eigentor (35.), 1:4 Sergant (65.), 1:6 Wiesensee (67.).

„Wir haben in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach überragend gespielt“, war MTV-Trainer Gennaro Acunzo voll des Lobes. Mathis Sergant, Emil Taleghani und Joni Fazliu schossen eine komfortable 3:0-Führung heraus, ehe die Hausherren kurz vor der Pause durch ein Gifhorner Eigentor verkürzten. „Nach der Pause hat Fallersleben 15 Minuten Gas gegeben, durch ein, zwei Wechsel haben wir das aber wieder geregelt“, hielt Acunzo fest.

Wieder Sergant sorgte für die Entscheidung, Laurin Wiesensee erzielte den Treffer zum 5:1-Endstand. Acunzo: „Es war ein auch in der Höhe absolut verdienter Sieg. Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht.“

Bezirksliga

MTV Gifhorn II – VfB Fallersleben II 2:4 (2:3). Tore: 0:1 Albrecht (12.), 1:1 Löwen (14.), 1:2 Eigentor (24.), 2:2 Taeger (34.), 2:3 Albrecht (35.), 2:4 n. gem. (70.).

Niklas Löwen und Yuca Taeger sorgten in Hälfte 1 jeweils für den Ausgleich. Kurz vor der Pause gelang dem VfB aber der dritte Treffer, kurz vor dem Ende machte er den Deckel drauf. „Wir haben leider alles vermissen lassen. Das waren zu wenig Einsatz und Engagement. Es war eine insgesamt enttäuschende Vorstellung“, monierte MTV-Trainer Tobias Husemann.