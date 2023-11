Gifhorn. Die Schützlinge von Trainer Chris Wimmer wahren gegen das Schlusslicht ihre weiße Weste, gänzlich zufrieden ist der Coach aber nicht.

Wenn ein Team in der Landesliga nach sieben Spielen sieben Siege vorzuweisen hat und das andere bei zehn Spielen null Punkte auf dem Konto hat, stellt sich die Frage nach dem Favoriten nicht. Und dieser Rolle sind die B-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn im Duell mit der JSG Goslar gerecht geworden. Der Tabellenzweite – Spitzenreiter Eintracht Braunschweig II hat zwei Spiele und zwei Punkte mehr – gewann gegen das Schlusslicht mit 6:0 (3:0).

„Es erwartet jeder einen eindeutigen Sieg. Das Sieg war eindeutig, wir hatten 90 Prozent Ballbesitz und haben klar mehr Zweikämpfe gewonnen“, ordnete MTV-Trainer Chris Wimmer ein. Luis Dell löste den Torknoten, Kenneth Müller und Max Mahlmann legten noch vor der Pause nach. In Durchgang 2 ließen Paul Ganske, Julian Rolf und Tjark Lütkemüller drei weitere Treffer folgen. „Wir haben es verpasst, noch etwas für das Torverhältnis zu tun, auch wenn es vermessen klingt. Ein paar Prozentpunkte haben an allen Stellen gefehlt“, resümierte Wimmer, der den Gästen aber auch ein Kompliment aussprach: „Sie haben sich in alles reingeworfen.“

Chris Wimmer konnte mit der Leistung seiner Gifhorner nur bedingt zufrieden sein. © regios24 | Michael Uhmeyer

Am Samstag (12 Uhr) geht es auswärts gegen den MTV Wolfenbüttel. „Die Wolfenbütteler haben gute Fußballer in ihren Reihen, aber Probleme, ins letzte Drittel zu kommen. Wir müssen ein paar Prozentpunkte drauflegen“, gibt Wimmer vor.

Tore: 1:0 Dell (15.), 2:0 Müller (24.), 3:0 Mahlmann (33.), 4:0 Ganske (46./FE), 5:0 Rolf (65.), 6:0 Lütkemüller (76.).

tim