Wilsche. Das Polster des VfR ist vermeintlich komfortabel. Dennoch nehmen die Rot-Weißen das Spiel beim Schlusslicht verdammt ernst.

Der letzte komplette Spieltag des Kalenderjahres 2023 in der Fußball-Bezirksliga ist absolviert. Nun stehen in den kommenden Wochen noch einige Nachholspiele an, das erste davon bereits am Mittwoch. Der VfR Wilsche-Neubokel ist ab 18.30 Uhr beim Tabellenletzten WSV Wendschott zu Gast. Der Vorsprung auf Wendschott und den SV Groß Oesingen – die beiden Teams belegen die Abstiegsplätze – beträgt komfortable elf Punkte. Doch VfR-Trainer Max Samkowez stellt klar: „Ich sehe die Wendschotter als Konkurrent um den Klassenerhalt.“