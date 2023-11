Kästorf. Nach drei Niederlagen und einem Remis setzen sich die Rot-Weißen dank Torjäger Leander Petry gegen die SVG Göttingen mit 2:0 durch.

Der SSV Kästorf hat seine kleine Ergebniskrise in der Fußball-Landesliga überwunden! Nach drei Niederlagen in Folge und dem 0:0 gegen den Bovender SV setzten sich die Schützlinge von Trainer Heinz-Günter Scheil gegen die SVG Göttingen mit 2:0 (0:0) durch. „Dieser Sieg hat eine Riesenbedeutung. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Rückrunde nicht so viele Heimspiele haben. Jetzt haben wir 29 Punkte, das tut richtig gut“, frohlockte Scheil kurz nach Abpfiff.

Der Coach der Hausherren war durchaus angetan von der Partie. „In der ersten Halbzeit hatte sie ein fußballerisch hohes Niveau“, unterstrich Scheil. „Beide Mannschaften waren sehr gut organisiert und haben sich in regelmäßigen Abständen Chancen erarbeitet“, fuhr „Scheilo“ fort. Leander Petry scheiterte am Pfosten, auf der Gegenseite rettete die Latte für Kästorfs Schlussmann Tobias Bremer und verhinderte so den Rückstand.

Petry erlöst Kästorf – und legt wenig später auch noch nach

Zehn Minuten nach Wiederbeginn hatten die Gastgeber dann erstmals Grund zum Jubeln. Über Marius Saikowski kam der Ball zu Dimitrios Tsampasis, der Petry per Steckpass in Szene setzte. Der Torjäger des SSV blieb frei vor Göttingens Schlussmann Omar Younes ganz cool und brachte seine Farben in Führung. „Das hat dazu geführt, dass das Spiel ein bisschen hektischer geworden ist“, beschrieb Scheil. Elf Minuten nach dem 1:0 sollte Petry erneut zuschlagen. Kästorf führte einen Freistoß indirekt aus, Petry verwertete erneut eine Vorlage von Tsampasis und schweißte die Kugel in den Winkel.

„Die Göttinger haben sich auch danach nicht aufgegeben. Wir haben versucht, das 3:0 zu machen“, erklärte der SSV-Trainer. Kurz vor dem Ende ließ Derley Eduardo Dos Santos frei vor Younes die große Möglichkeit zur Entscheidung liegen – bestraft wurde das allerdings nicht. „Es war ein Spiel, das die Zuschauer erwärmt hat. Es war nie langweilig, und wir sind froh, dass wir gegen einen ebenbürtigen Gegner gewonnen haben“, fasste Scheil zusammen.

SSV: Bremer – Ar. Zeqiri, Palella (71. Grünheid), Hajdari, Brandt (89. Güngör) – Kröger, Tsampasis, Saikowski, N. Meyer (86. Dos Santos) – Ad. Zeqiri (76. Salijevic), Petry.

Tore: 1:0, 2:0 Petry (56., 67.).