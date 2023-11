Kästorf. Der SSV ist seit vier Spielen sieglos, geht aber Schritte in die richtige Richtung. Jetzt kommt die SVG Göttingen zur Scheil-Elf.

Die Leistung beim 0:0 gegen Aufsteiger Bovender SV war nach zuvor drei Niederlagen am Stück eine, auf der Fußball-Landesligist SSV Kästorf aufbauen kann. „Wir wollen kontrollierter spielen, das hat uns gegen Bovenden schon gut gefallen. Wir haben abgesehen von den ersten zehn Minuten wenig zugelassen“, betont SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil. Nun soll der nächste Schritt her: Am Sonntag ab 14 Uhr geht es gegen die SVG Göttingen.