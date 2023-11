Gifhorn. Der MTV geht mit einem kleinen Aufgebot, aber einem Neuzugang in die Partien gegen den VfL Uetze und die Vallstedt Vechelde Vikings II.

Die Saison ist noch jung, nimmt nun aber Fahrt auf: Auf die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn wartet nach einem Sieg und einer Niederlage nun das erste Mal ein Heimspieltag mit zwei Auftritten. Am Samstag ab 15 Uhr geht es für die Schützlinge von Werner Metz in der Sporthalle der BBS II gegen den VfL Uetze und die Vallstedt Vechelde Vikings II. Nach dem 1:3 bei der TSG Königslutter in der Vorwoche „haben wir jetzt die anderen beiden Aufsteiger“, zeigt Metz auf.